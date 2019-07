Končan napad na hotel v Somaliji, najmanj 12 mrtvih

Mogadiš, 13. julija - Na jugu Somalije je v petek zvečer prišlo do samomorilskega bombnega in strelskega napada na hotel, napadalce pa so danes pokončali. V napadu je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 30 pa ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Odgovornost za napad je prevzela somalijska islamistična milica al Šabab.