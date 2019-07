Cene Prevc dvakrat na stopničkah v Kazahstanu

Almaty, 13. julija - Poletna sezona pokala FIS v smučarskih skokih se je začela v kazahstanskem Šučinsku, kjer sta dobro nastopila tudi oba slovenska predstavnika. Cene Prevc je na tekmah pokala FIS in celinskega pokala osvojil drugo in tretje mesto, njegov uspeh je dopolnil Jernej Presečnik s četrtim in petim mestom.