Neja Filipič poskrbela za 100. slovensko odličje

Neapelj, 13. julija - Na poletni univerzijadi v Neaplju je Neja Filipič v troskoku osvojila bronasto kolajno. V petem poskusu je skočila 13,73 m in zaostala samo za Ukrajino Olgo Korsun in Portugalko Evelise Tavares Da Veiga. To je 21. slovensko odličje na poletnih univerzijadah in skupno 100. medalja za slovenske športnike na največjih tekmovanjih študentskega športa.