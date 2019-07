Na newyorških borzah nov teden rekordov

New York, 13. julija - Borzni indeksi Wall Streeta so v minulem tednu predvsem zaradi pričakovanj znižanja obrestnih mer na koncu meseca, ko bo zasedal Odbor za odprti trg Federal Reserve (FOMC), postavljali rekorde. Do novih rekordov je indeksom pomagala tudi dobra rast tehnoloških delnic in delnic velikih industrijskih podjetij.