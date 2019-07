Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da bo ograjo na meji med Slovenijo in Hrvaško v dolžini 40 kilometrov postavilo srbsko podjetje Legi-SGS. Pisale so tudi o raziskavi, ki je pokazala, da bi se lahko temperature v Ljubljani v prihodnjih 30 letih dvignile za osem stopinj Celzija.