Gibraltarska policija aretirala še dva člana posadke iranskega tankerja

Gibraltar, 12. julija - Gibraltarska policija je danes aretirala še dva člana posadke iranskega naftnega tankerja Grace 1, ki so ga v začetku meseca zasegle gibraltarske oblasti in za katerega sumijo, da je v Sirijo prevažal surovo nafto in s tem kršil sankcije EU. Že v četrtek je aretirala kapitana in prvega častnika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.