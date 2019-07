Približuje se rok za novo sistematizacijo delovnih mest v zdravstveni negi

Ljubljana, 13. julija - V sredo se bo iztekel rok, do katerega naj bi izvajalci zdravstvene dejavnosti v aktih o sistemizaciji delovnih mest določili delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov zdravstvene nege na podlagi dokumenta o poklicnih kompetencah. V združenju zdravstvenih zavodov so ministrstvo prosili za podaljšanje rokov.