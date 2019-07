Ta konec tedna mogoče pričakovati gnečo na cestah

Ljubljana, 13. julija - Vozniki lahko danes pričakujejo več gneče na cestah. V delu Nemčije, Nizozemske in Švice se namreč začenjajo počitnice. Več prometa bo na cestah proti slovenski in hrvaški obali in nazaj, pričakovati je mogoče tudi gnečo na počivališčih in parkiriščih, kažejo podatki prometno-informacijskega centra.