Ljubljana, 12. julija - Ob koncu tedna na nekaterih cestah nastajajo zastoji. Na ljubljanski južni obvoznici je med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici zaradi prometne nesreče nastal zastoj. Posledice nesreče so že odpravili. Na prometno-informacijskem centru voznikom iz nasprotne smeri priporočajo, da ne zavirajo. Na nekaterih mejnih prehodih so čakalne dobe.