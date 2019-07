Vreme: Zvečer plohe in nevihte, ponoči se bo nekoliko umirilo

Ljubljana, 12. julija - Zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, ponoči pa se bo nevihtno dogajanje prehodno nekoliko umirilo. Zjutraj se verjetnost za plohe in nevihte spet poveča, predvsem na obali je možna kakšna močnejša nevihta. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.