V Italiji izpustili Eritrejca, ki so ga zamenjali za zloglasnega tihotapca ljudi

Palermo, 12. julija - Italijansko sodišče je razsodilo, da je bil Eritrejec, ki so ga leta 2016 obtožili tihotapstva več tisoč ljudi v Evropo, napačno identificiran. Zato so ga obsodili le pomoči pri nezakonitih migracijah, ker je bratrancu pomagal do Libije in izpustili, ker je že preživel tri leta v zaporu, poroča The Guardian.