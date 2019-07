V Parizu ob državnem prazniku tradicionalna vojaška parada

Pariz, 14. julija - Francozi bodo državni praznik ob obletnici padca trdnjave Bastilja leta 1789 danes v Parizu tradicionalno obeležili z vojaško parado. Na njej bodo v znamenju evropskega vojaškega sodelovanja prisotne vojaške enote in predstavniki več evropskih držav, tudi nemška kanclerka Angela Merkel in britanska premierka Theresa May.