Arheologi v Cerkljah odkrili slovanske grobove

Cerklje na Gorenjskem, 13. julija - Pri izgradnji komunalne infrastrukture so v Cerkljah na Gorenjskem konec junija odkrili arheološko najdišče. Arheološka izkopavanja so prinesla odkritje več kot 30 slovanskih grobov iz 11. stoletja ter ostanke zidu iz časa turških vpadov. Arheologi, ki bodo z izkopavanji nadaljevali še prihodnji teden, so našli tudi več bronastih predmetov.