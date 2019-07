Ljubljanska borza: V ospredju Telekom

Ljubljana, 12. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil 0,04 odstotka. Promet je dosegel 1,12 milijona evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Telekoma Slovenije. Te so pridobile 0,66 odstotka, medtem ko so druge najbolj prometne, delnice Krke, izgubile tretjino odstotka.