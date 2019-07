V veljavi spremenjene določbe energetskega zakona

Ljubljana, 13. julija - Danes so začele veljati spremenjene določbe krovnega zakona v energetiki. Novela energetskega zakona je v slovenski pravni red prenesla določila evropskih uredb in zakon uskladila z odločbo ustavnega sodišča; med drugim naj bi s spremembami zamejili zavajanje pri prodaji električne energije in zemeljskega plina prek posrednikov.