ZN pozivajo EU k obnovitvi reševalnih misij v Sredozemskem morju

Ženeva, 12. julija - Združeni narodi so pozvali evropske vlade, naj se zavedajo odgovornosti in obnovijo reševalne operacije migrantov v Sredozemskem morju ter prenehajo z njihovim vračanjem v Libijo. Opozorili so tudi na pomembno vlogo reševalnih ladij nevladnih organizacij in da jih ne bi smeli kaznovati, ker na morju rešujejo življenja.