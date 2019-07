Župani mestnih občin podpirajo ureditev kopališča med Izolo in Koprom

Izola, 12. julija - Župani slovenskih mestnih občin, ki so se zbrali na posvetu v Izoli, so podprli zamisel in sodelovanje pri projektu ureditve kopališča in promenade med Koprom in Izolo. Priložnost za ureditev največje slovenske plaže se je ponudila s prenosom skoraj štiri kilometre dolge državne ceste, ki je povezovala mesti, v upravljanje lokalnih skupnosti.