Ognjeni krst von der Leynove v Evropskem parlamentu

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj/Strasbourg, 14. julija - Evropski poslanci bodo v torek v Strasbourgu odločali o kandidatki za predsednico Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Računa lahko na podporo svoje konservativne politične družine. Levica in zeleni bodo glasovali proti. Ključni pa bodo še neodločeni socialisti in liberalci, ki od nje pričakujejo vrsto zagotovil. Kaže, da bo napeto do konca.