Barcelona, 12. julija - Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v evropskem pokalu v sezoni 2019/20 nastopali v predtekmovalni skupini C, v kateri so po žrebu v Barceloni še Darussafaka Tekfen (Turčija), UNICS Kazan (Rusija), Brescia (Italija), Joventut (Španija) in Nanterre 92 (Francija).