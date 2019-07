Objavljen razpis za nagrado europa nostra 2020

Bruselj, 12. julija - Evropska komisija in mreža Europa Nostra sta objavili razpis za nagrado EU za kulturno dediščino europa nostra 2020. Nagrade za izjemne dosežke na področju dediščine bodo podeljene v štirih kategorijah - ohranjanje, predano delo posameznikov ali organizacij, raziskave ter izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje. Razpis je odprt do 1. oktobra.