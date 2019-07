Prenos dirke Po Sloveniji dosegel več kot 10 milijonov gledalcev

Ljubljana, 13. julija - Prenos kolesarske dirke Po Sloveniji na prvem programu televizijske mreže Eurosport in njegove ponovitve so po prvih podatkih dosegli več kot 10,7 milijona gledalcev v več kot 120 državah. Slovenija se je s prenosom in spremljajočo promocijsko turistično kampanjo predstavljala kot destinacija za zelena, aktivna in zdrava doživetja.