V Zagrebu zaradi preprodaje drog aretirali Slovenko in državljana BiH

Zagreb, 12. julija - Zagrebška policija je v četrtek aretirala Slovenko in državljana Bosne in Hercegovine zaradi posedovanja večje količine orožja in preprodaje kokaina in droge MDMA, s čimer naj bi zaslužila najmanj 110.000 kun (skoraj 15.000 evrov). Osumljena naj bi droge preprodajala v najetem stanovanju v zagrebški četrti Špansko.