Mineva 80 let od smrti češkega umetnika Alfonsa Muche

Praga, 14. julija - Pred 80 leti je umrl češki umetnik Alfons Maria Mucha. Bil je eden glavnih oblikovalcev sloga art nouveau in avtor številnih plakatov, revialnih ilustracij in komercialnih reklam. Za njegov slog je značilna geometrična arabeskna, včasih izumetničena ornamentika, ezoterične ženske figure v zanesenih pozah in skladna umirjena barvna paleta.