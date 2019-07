Državljan Gruzije skupino tujcev nameraval prepeljati v Italijo

Koper/Novo mesto, 12. julija - Policisti so v četrtek na območju PU Novo mesto odkrili 27-letnega državljana Gruzije, ki je z avtomobilom čakal na tujce, da bi jih prepeljal v Italijo. Predvidoma danes ga bodo s kazensko ovadbo zaradi nedovoljenega prehajanja meje privedli k preiskovalnemu sodniku. Prijeli so tudi devet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili mejo.