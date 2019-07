Googlovi podizvajalci poslušajo, kaj ljudje povedo svojim napravam

Sacramento, 12. julija - Googlovi podizvajalci poslušajo, kaj ljudje povedo svojim pametnim napravam, da bi izboljšali učinkovitost glasovnega iskanja, poroča belgijska spletna stran VRT NWS, ki se je dokopala do več kot tisoč takšnih posnetkov. Na njih so slišali tudi naslove in druge podatke občutljive narave ter tako tudi našli ljudi, ki so bili posneti.