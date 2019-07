Ljubljana, 12. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje proti Mariboru in pred cestninsko postajo Tepanje proti Ljubljani, kjer je zastoj dolg kilometer in pol. Kilometerski zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pred cestninsko postajo Dob proti Obrežju.