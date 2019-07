Na Lisci osma tradicionalna košnja in spravilo sena

Sevnica, 13. julija - Na Lisci nad Sevnico bodo danes pripravili 8. niz prireditev Tradicionalne košnje na Lisci. Prireditev obsega prikaz tradicionalne ročne košnje in spravila sena, ocenjevanje, razstavo in pokušino ocvirkove potice in ocvirkove puhle oz. pogače ter ocenjevanje in pokušino jabolčnika. Pripravili bodo tudi tržnico domačih izdelkov, pridelkov in obrti.