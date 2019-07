Hrvaška ne namerava postaviti žice ob meji z BiH in Srbijo

Zagreb, 12. julija - Na hrvaškem notranjem ministrstvu so danes v luči načrtovane postavitve ovir na meji s Srbijo in BiH poudarili, da ograje niso in ne bodo ustavile migracij. Prizadevajo si za krepitev sodelovanja z vsemi državami ob vzhodnosredozemski oz. zahodnobalkanski migracijski poti s ciljem preprečiti nezakonite migracije, še preden dosežejo hrvaško mejo.