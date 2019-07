Odpoklic sojine paste Sempio

Ljubljana, 12. julija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala sojino pasto Sempio iz Južne Koreje, ki je bila naprodaj v trgovini Wenlan na Šmartinski cesti 152 v Ljubljani. Izdelek je pakiran v 500-gramski embalaži, iz prodaje pa ga umikajo zaradi neoznačene prisotnosti gorčice.

Kupci, ki so netolerantni na gorčico in izdelka še niso porabili, lahko izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, so še sporočili z uprave.