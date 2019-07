Dom Danice Vogrinec po tradicionalnih koncertih zdaj še s kratkim filmom

Maribor, 12. julija - Mariborski Dom Danice Vogrinec, ki že deset let povezuje generacije in razbija predsodke z zdaj že tradicionalnim koncertom Oma, deda in rock'n'roll, je tokrat javnosti predstavil še 60-sekundni dokumentarec. Gre za del evropsko podprtega projekta, v katerem predstavljajo zgodbe ljudi, ki jim je evropska kohezijska politika spremenila življenje.