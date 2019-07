Becker na internetni dražbi zbral 765.000 evrov za poplačilo dolgov

London, 12. julija - Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je na internetni dražbi prodal svoje trofeje in spominke ter pri tem zaslužil 765.000 evrov, ki jih bo namenil za poplačilo svojih dolgov. Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, od tega je trikrat zmagal v Wimbledonu, dvakrat v Melbournu in enkrat v New Yorku, je razglasil bankrot leta 2017.