V Beli hiši vrh za svobodo govora

Washington, 12. julija - Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek v Beli hiši gostil približno 200 komentatorjev družbenih medijev, med katerimi jih veliko nima dostopa do družbenih medijev, kot sta Twitter in Facebook, zaradi sovražnega govora, širjenja laži, zarot in nesramnosti ter nestrpnosti. Na dogodku je skoraj prišlo tudi do pretepa.