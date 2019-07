Začenjajo se sodne počitnice

Ljubljana, 15. julija - Danes so se začele sodne počitnice, ki trajajo mesec dni. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar pa delo ne bo popolnoma zastalo. Sodišča tudi v tem času opravljajo naroke in odločajo v nujnih zadevah. Poleg tega bo ustavno sodišče danes obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti zakona o interventnem odstrelu medvedov in volkov.