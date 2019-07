Italijanski tožilci preiskujejo domnevno rusko financiranje Lige

Rim, 11. julija - Italijanski tožilci preiskujejo morebitno nezakonito rusko financiranje skrajno desne stranke Liga italijanskega notranjega ministra in podpredsednika vlade Mattea Salvinija. To so sporočili dan po tistem, ko je ameriški portal BuzzFeed poročal, da je pridobil zvočni posnetek srečanja sodelavca Salvinija z ruskimi predstavniki na to temo.