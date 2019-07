Metallica bo izdala otroško knjigo o zgodovini skupine

Los Angeles, 15. julija - Ameriška heavy metal skupina Metallica, znana po rivalstvih z drugimi skupinami, zlorabah različnih substanc in uspešnicah, kot so Nothing Else Matters, Enter Sandman in Unforgiven, bo svojo zgodovino ovekovečila tudi v ilustrirani knjigi za otroke The ABCs of Metallica. Denar od dobička bo šel za njihovo dobrodelno fundacijo All Within My Hands.