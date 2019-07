Na sojenju Rotniku in soobtoženima postavljen izvedenec za privatizacijo

Celje, 11. julija - Na sojenju nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku in soobtoženima, hrvaškemu poslovnežu Alexandru Hrkaču in Rotnikovi nekdanji odvetnici Varji Holec, so danes ves dan prebirali listinske dokaze in davčni spis. Poleg tega je sodnica odločila, da se postavi izvedenec finančne stroke za privatizacijo. Glavna obravnava se bo nadaljevala septembra.