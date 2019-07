Nadzor prodajalcev sadja in zelenjave tudi letos pokazal kršitve zakonodaje

Ljubljana, 11. julija - Inšpekcija je v uradnem nadzoru sadja in zelenjave na stojnicah in tržnicah tudi letos zaznala kršitve. Pri pravnih osebah so neskladnosti ugotovili pri splošni označenosti, navajanju porekla in zagotavljanju sledljivosti, med kmetijami pa med drugim pri prodaji sadja in zelenjave iz drugih kmetij brez ustrezne registracije dopolnilne dejavnosti.