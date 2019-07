Evropska komisija z razpisom za razvoj umetne inteligence za preprečevanje in zdravljenje raka

Bruselj, 13. julija - Evropska komisija je ta teden objavila razpis v vrednosti 35 milijonov evrov za razvoj umetne inteligence za preprečevanje, napovedovanje in zdravljenje najpogostejših oblik raka. Razpis je del programa Obzorje 2020, prek katerega bo komisija namenila 177 milijonov evrov za digitalne rešitve in kibernetsko varnost na področju zdravja in nege.