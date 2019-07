Luka Koper v sodelovanje s Kariero, Adeccom, No problem 2017 in T-Momom

Koper, 11. julija - Luka Koper bo pri iskanju delavcev sodelovala s podjetji HSG Kariera, Adecco, No problem 2017 in T-Momo. Te je izbrala v postopku prek javnega razpisa, ki je pravnomočno zaključen, skupaj pa ji bodo zagotovile 346 delavcev za delovna mesta delovodja, kontrolor, viličarist, voznik in luški transportni delavec.