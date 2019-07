Letošnji Salzburški festival se bo potopil v antično mitologijo

pripravila Tatjana Zemljič

Salzburg, 18. julija - V Salzburgu se bo 20. julija začel 99. poletni festival. Največja poletna kulturna prireditev v Avstriji in ena največjih v Evropi bo do 31. avgusta ponudila številne koncertne, operne in gledališke izkušnje. Pred pomembnim jubilejem prihodnje leto se bo festival še enkrat ozrl v preteklost - v antično mitologijo.