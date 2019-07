Groznik na čelu upravnega odbora Cetisa

Celje, 11. julija - Upravni odbor celjskega tiskarskega podjetja Cetis, v katerega so lastniki minuli teden namesto Marka Moharja in Antona Černiča imenovali Petra Groznika in nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Radenka Mijatovića, je na sredini seji sklenil, da Groznika imenuje za novega predsednika upravnega odbora, Mijatovića pa za njegovega namestnika.