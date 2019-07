Delovna skupina za dodaten vodni vir Krasa in Istre začela iskati rešitve

Ljubljana, 11. julija - Potem ko se je po nesreči vlaka pri Hrastovljah, pri kateri je prišlo do izlitja kerozina, pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe, je danes z delom začela delovna skupina, ki bo po pojasnilih ministra za okolje in prostor Simona Zajca poiskala najboljšo rešitev za dodaten vodni vir za Kras in slovensko Istro.