Sodišče zavrnilo Zimmermannovo tožbo zoper RTV in novinarko Carlovo

Ljubljana, 11. julija - Okrajno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo zdravnika Janeza Zimmermanna zoper RTV Slovenija in novinarko Evgenijo Carl. Tožil ju je zaradi prispevkov o operacijah krčnih žil, ki jih je izvajal v Sloveniji in Trstu, pri tem pa zahteval preklic izjav, opravičilo in odškodnino. Sodbe dokazuje, da je bilo poročanje objektivna resnica, pravi Carlova.