Vlada predlagala nove člane Nacionalnega sveta za kulturo

Ljubljana, 11. julija - Vlada je na današnji seji državnemu zboru predlagala, da se v Nacionalni svet za kulturo (NSK) imenujejo za predsednico Uršula Cetinski, za člane pa Mitja Čander, Andrej Gaspari, Maša Jazbec, Iztok Kovač, Jurij Krpan in Marko Vatovec, in sicer za dobo petih let, so sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Uršula Cetinski je od leta 2016 predsednica Nacionalnega sveta za kulturo, v katerega so bili leta 2014 in 2016 kot člani imenovani Uroš Lajovic, Jadranka Plut, Andrej Gaspari, Silvan Omerzu, Tone Partljič in Andreja Rihter. V tej sestavi je državni zbor NSK imenoval aprila 2016, po tem ko je večina članov - poleg predsednika Metoda Pevca še Milena Mileva Blažič, Andrej Blatnik, Sonja Ana Hoyer in Alja Predan - decembra 2015 v DZ poslala odstopno izjavo.

Omenjeni člani so v DZ poslali odstopno izjavo dan po izteku roka, ki so ga v pismu postavili premierju Miru Cerarju, da razreši ministrico za kulturo Julijano Bizjak Mlakar. Premier se takrat za razrešitev ministrice ni odločil, jo je pa predlagal nekaj mesecev kasneje.

Uršula Cetinski je po študiju primerjalne književnosti in nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani študij nadaljevala v Linzu, in sicer podiplomski študij upravljanja v kulturi in medijih. Med drugim je bila novinarka Radia Študent, direktorica in dramaturginja neodvisne gledališke skupine Koreodrama Ljubljana, vodja gledališkega sodobnoplesnega programa Cankarjevega doma, direktorica in umetniška vodja Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani. Od leta 2014 je generalna direktorica Cankarjevega doma.

Mitja Čander je direktor in odgovorni urednik zbirke Beletrina, Andrej Gaspari je arheolog in univerzitetni predavatelj, Maša Jazbec je umetnica, kuratorka, raziskovalka in predavateljica, Iztok Kovač je koreograf, pedagog in plesalec, Jurij Krpan je kurator in predavatelj, Marko Vatovec je dirigent in univerzitetni predavatelj.