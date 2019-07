Židan: Naša naloga je, da spomin in opomin Srebrenice ohranjamo še naprej

Ljubljana, 11. julija - Predsednik DZ Dejan Židan je danes ob 24. obletnici genocida v Srebrenici poudaril, da je naša naloga, da spomin in opomin na ta grozovit zločin ohranjamo še naprej. Ob tem je opozoril, da obljuba "nikoli več" prelahko spolzi z jezika in je tudi prevečkrat prelomljena. V DZ so se z minuto molka poklonili spominu žrtev.