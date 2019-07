Na 66. puljskem filmskem festivalu tudi devet slovenskih filmov

Pulj, 11. julija - V tekmovalni program osrednjega filmskega hrvaškega festivala v Pulju, ki bo v 66. izdaji potekal od sobote do 21. julija, so uvrstili tudi devet slovenskih filmov. Med drugim bodo prikazali celovečerec Miha Mazzinija Izbrisana, film režiserke Teone Strugar Mitevske Bog obstaja, ime je Petrunija in koprodukcijo Šivi v režiji Miroslava Terzića.