Mariborska Opera z Verdijevim Nabuccom na festivalu v Italiji

Trbiž, 12. julija - Opera SNG Maribor bo danes in v soboto z opero Nabucco Giuseppeja Verdija gostovala na 29. festivalu Opera na trgu v Oderzu pri Trbižu v Italiji. Festival Opera in piazza je posvečen legendarnemu tenoristu Giuseppeju di Stefanu ter vsako leto z opernimi in baletnimi predstavami privabi na tisoče gledalcev.