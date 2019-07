Na Hrvaškem po umoru socialne delavke suspendirali dva policista

Zagreb/Osijek, 11. julija - Na Hrvaškem so po torkovem umoru socialne delavke začasno odstavili šefa policije v Đakovu in pristojnega policista, in sicer zaradi napak in suma hude kršitve službene dolžnosti. Umorjena naj bi že pred dvema mesecema uradno opozorila policijo, da se osumljeni za umor obnaša vse bolj nasilno in da namerava nabaviti pištolo.