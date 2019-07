Brazilski kongres v prvem branju potrdil pokojninsko reformo

Brasilia, 11. julija - Brazilski kongres je v sredo v prvem od dveh branj s 379 glasovi za in 131 proti potrdil pokojninsko reformo. Z njo se postopoma zvišujejo prispevki za pokojninsko zavarovanje in tudi uvaja zakonsko določeno najnižjo upokojitveno starost. Ta bo 62 let za ženske in 65 let za moške, poroča francoska tiskovna agencija AFP.