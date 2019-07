V naselju Brecljevo zgorelo ostrešje gospodarskega objekta

Šmarje pri Jelšah, 11. julija - V sredo okoli 21.30 je zagorelo na gospodarskem objektu v naselju Brecljevo v občini Šmarje pri Jelšah, v katerem je bila krma ter živali in stroji. Požar so pogasili gasilci iz osmih prostovoljnih gasilskih društev, iz objekta pa so uspeli rešiti večino živine. Zgorelo je celotno ostrešje objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje.